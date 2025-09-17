Zeusshield (ZSC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00006831 $ 0.00006831 $ 0.00006831 24J Rendah $ 0.00007918 $ 0.00007918 $ 0.00007918 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00006831$ 0.00006831 $ 0.00006831 24J Tinggi $ 0.00007918$ 0.00007918 $ 0.00007918 Sepanjang Masa $ 0.088223$ 0.088223 $ 0.088223 Harga Terendah $ 0.00001543$ 0.00001543 $ 0.00001543 Perubahan Harga (1J) +0.74% Perubahan Harga (1D) +7.66% Perubahan Harga (7D) +8.77% Perubahan Harga (7D) +8.77%

Zeusshield (ZSC) harga masa nyata ialah $0.00007356. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZSC didagangkan antara $ 0.00006831 rendah dan $ 0.00007918 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZSC sepanjang masa ialah $ 0.088223, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001543.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZSC telah berubah sebanyak +0.74% sejak sejam yang lalu, +7.66% dalam 24 jam dan +8.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zeusshield (ZSC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 144.27K$ 144.27K $ 144.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 415.34K$ 415.34K $ 415.34K Bekalan Peredaran 1.96B 1.96B 1.96B Jumlah Bekalan 5,642,500,000.0 5,642,500,000.0 5,642,500,000.0

Had Pasaran semasa Zeusshield ialah $ 144.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZSC ialah 1.96B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5642500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 415.34K.