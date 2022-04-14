Tokenomik Zeusshield (ZSC)

Tokenomik Zeusshield (ZSC)

Lihat cerapan utama tentang Zeusshield (ZSC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Zeusshield (ZSC) Maklumat

Zeusshield System is Blockchain AI insurance solution. We use blockchain to apply the trust management into the insurance servcies, and thus building up a a new insurance ecosystem with the provision of precision marketing and intelligent insurance claims.

Laman Web Rasmi:
https://zsc.io/

Zeusshield (ZSC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Zeusshield (ZSC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 135.55K
Jumlah Bekalan:
$ 5.64B
Bekalan Edaran:
$ 1.96B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 390.23K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.088223
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Zeusshield (ZSC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Zeusshield (ZSC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZSC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZSC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZSC, terokai ZSC harga langsung token!

