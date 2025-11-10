ZIBA Harga Hari Ini

Harga langsung ZIBA (ZIB) hari ini ialah $ 0.00015814, dengan 1.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZIB kepada USD penukaran adalah $ 0.00015814 setiap ZIB.

ZIBA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 157,902, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B ZIB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZIB didagangkan antara $ 0.00015472 (rendah) dan $ 0.00016069 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00179616, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00014879.

Dalam prestasi jangka pendek, ZIB dipindahkan +0.52% dalam sejam terakhir dan -35.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ZIBA (ZIB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 157.90K$ 157.90K $ 157.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 157.90K$ 157.90K $ 157.90K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ZIBA ialah $ 157.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZIB ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 157.90K.