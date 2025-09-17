Ziktalk (ZIK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.11414$ 0.11414 $ 0.11414 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Ziktalk (ZIK) harga masa nyata ialah $0.00146288. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZIK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZIK sepanjang masa ialah $ 0.11414, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZIK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ziktalk (ZIK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 675.49K$ 675.49K $ 675.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Bekalan Peredaran 461.76M 461.76M 461.76M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ziktalk ialah $ 675.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZIK ialah 461.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.46M.