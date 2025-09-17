Apakah itu Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)

ZILLIONXO is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain. As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. ZILLIONXO is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments ZILLIONXO aim is to be a community governed decentralised platform that eliminates third-party platforms charges such as Software as a service, transactional platforms, and high fee payment gateways. 1. ZILLIONXO will enable direct real-time peer-to-peer business and consumer connectivity, service delivery, and low fee stable currency and Cryptocurrency payment processing at a fraction of a cost. 2. It will enable free cross-chain asset transfer for retail payments and rewards. 3. ZILLIONXO is all in one decentralised platform will enable small retailers to create free online stores with one click and connect with consumers in real-time without needing the third-party platform. The platform will enable real-time business payment settlement. The platform will charge a fixed transaction fee of 0.57%, whereas token holder will only pay 0.47%. 4. ZILLIONXO will be the blockchain for e-commerce and point of sale transactions. 5. ZILLIONXO Mobile application will be integrated with stable currency infrastrcuture to process low fee payments.

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Sumber Laman Web Rasmi

Zillion Aakar XO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zillion Aakar XO.

Semak Zillion Aakar XO ramalan harga sekarang!

ZILLIONXO kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)

Memahami tokenomik Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZILLIONXO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Berapakah nilai Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) hari ini? Harga langsung ZILLIONXO dalam USD ialah 0.00179106 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ZILLIONXO ke USD? $ 0.00179106 . Lihat Harga semasa ZILLIONXO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Zillion Aakar XO? Had pasaran untuk ZILLIONXO ialah $ 29.27K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ZILLIONXO? Bekalan edaran ZILLIONXO ialah 16.34M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZILLIONXO? ZILLIONXO mencapai harga ATH sebanyak 0.772264 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZILLIONXO? ZILLIONXO melihat harga ATL sebanyak 0.00149531 USD . Berapakah jumlah dagangan ZILLIONXO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZILLIONXOialah -- USD . Adakah ZILLIONXO akan naik lebih tinggi tahun ini? ZILLIONXO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZILLIONXOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Kemas Kini Industri Penting