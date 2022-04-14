Tokenomik Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)

Lihat cerapan utama tentang Zillion Aakar XO (ZILLIONXO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Maklumat

ZILLIONXO is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain. As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms.

The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. ZILLIONXO is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments

ZILLIONXO aim is to be a community governed decentralised platform that eliminates third-party platforms charges such as Software as a service, transactional platforms, and high fee payment gateways.

  1. ZILLIONXO will enable direct real-time peer-to-peer business and consumer connectivity, service delivery, and low fee stable currency and Cryptocurrency payment processing at a fraction of a cost.

  2. It will enable free cross-chain asset transfer for retail payments and rewards.

  3. ZILLIONXO is all in one decentralised platform will enable small retailers to create free online stores with one click and connect with consumers in real-time without needing the third-party platform. The platform will enable real-time business payment settlement. The platform will charge a fixed transaction fee of 0.57%, whereas token holder will only pay 0.47%.

  4. ZILLIONXO will be the blockchain for e-commerce and point of sale transactions.

  5. ZILLIONXO Mobile application will be integrated with stable currency infrastrcuture to process low fee payments.

Laman Web Rasmi:
https://www.zillionxo.io/

Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Zillion Aakar XO (ZILLIONXO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 29.93K
Jumlah Bekalan:
$ 21.00M
Bekalan Edaran:
$ 16.34M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 38.46K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.772264
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00149531
Harga Semasa:
$ 0.00183141
Tokenomik Zillion Aakar XO (ZILLIONXO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZILLIONXO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZILLIONXO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZILLIONXO, terokai ZILLIONXO harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.