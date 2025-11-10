Zintech Harga Hari Ini

Harga langsung Zintech (ZINTECH) hari ini ialah --, dengan 4.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZINTECH kepada USD penukaran adalah -- setiap ZINTECH.

Zintech kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 13,033.46, dengan bekalan edaran sebanyak 958.13M ZINTECH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZINTECH didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ZINTECH dipindahkan -0.57% dalam sejam terakhir dan -61.04% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Zintech (ZINTECH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.03K$ 13.03K $ 13.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.03K$ 13.03K $ 13.03K Bekalan Peredaran 958.13M 958.13M 958.13M Jumlah Bekalan 958,132,153.818483 958,132,153.818483 958,132,153.818483

Had Pasaran semasa Zintech ialah $ 13.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZINTECH ialah 958.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 958132153.818483. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.03K.