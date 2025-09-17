Zipmex (ZMT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 5.88$ 5.88 $ 5.88 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Zipmex (ZMT) harga masa nyata ialah $0.01103405. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZMT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZMT sepanjang masa ialah $ 5.88, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZMT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zipmex (ZMT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 977.32K$ 977.32K $ 977.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Bekalan Peredaran 88.57M 88.57M 88.57M Jumlah Bekalan 199,526,316.0 199,526,316.0 199,526,316.0

Had Pasaran semasa Zipmex ialah $ 977.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZMT ialah 88.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 199526316.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.20M.