ZIPPY ($ZIPPY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.27% Perubahan Harga (7D) -9.30% Perubahan Harga (7D) -9.30%

ZIPPY ($ZIPPY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $ZIPPY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $ZIPPY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $ZIPPY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.27% dalam 24 jam dan -9.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZIPPY ($ZIPPY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.45K$ 31.45K $ 31.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.45K$ 31.45K $ 31.45K Bekalan Peredaran 690.00M 690.00M 690.00M Jumlah Bekalan 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

Had Pasaran semasa ZIPPY ialah $ 31.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $ZIPPY ialah 690.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.45K.