Zirodelta Harga Hari Ini

Harga langsung Zirodelta (ZDLT) hari ini ialah $ 0.00169334, dengan 8.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZDLT kepada USD penukaran adalah $ 0.00169334 setiap ZDLT.

Zirodelta kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,694,082, dengan bekalan edaran sebanyak 999.91M ZDLT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZDLT didagangkan antara $ 0.00153919 (rendah) dan $ 0.00198177 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00822159, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008755.

Dalam prestasi jangka pendek, ZDLT dipindahkan -0.12% dalam sejam terakhir dan -32.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Zirodelta (ZDLT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Bekalan Peredaran 999.91M 999.91M 999.91M Jumlah Bekalan 999,912,657.1277939 999,912,657.1277939 999,912,657.1277939

Had Pasaran semasa Zirodelta ialah $ 1.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZDLT ialah 999.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999912657.1277939. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.69M.