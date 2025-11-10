Tokenomik Zirodelta (ZDLT)

Lihat cerapan utama tentang Zirodelta (ZDLT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:34:51 (UTC+8)
Zirodelta (ZDLT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Zirodelta (ZDLT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.69M
Jumlah Bekalan:
$ 999.91M
Bekalan Edaran:
$ 999.91M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.69M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00822159
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00168951
Zirodelta (ZDLT) Maklumat

Zirodelta is a decentralized protocol built on the Solana blockchain, designed to innovate funding rate farming. It utilizes the $ZDLT token and an advanced trading bot to optimize arbitrage opportunities through automated, oracle-driven technology. The protocol aims to enhance trading efficiency and profitability for users in the decentralized finance (DeFi) space by capturing funding fees and converting market volatility into steady yields.

Laman Web Rasmi:
https://zirodelta.com/

Tokenomik Zirodelta (ZDLT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Zirodelta (ZDLT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZDLT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZDLT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZDLT, terokai ZDLT harga langsung token!

