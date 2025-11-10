Zivoe Vault Harga Hari Ini

Harga langsung Zivoe Vault (ZVLT) hari ini ialah $ 1.042, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZVLT kepada USD penukaran adalah $ 1.042 setiap ZVLT.

Zivoe Vault kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,295,311, dengan bekalan edaran sebanyak 6.14M ZVLT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZVLT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.046, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.028.

Dalam prestasi jangka pendek, ZVLT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Zivoe Vault (ZVLT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.40M$ 6.40M $ 6.40M Bekalan Peredaran 6.14M 6.14M 6.14M Jumlah Bekalan 6,141,671.962849642 6,141,671.962849642 6,141,671.962849642

