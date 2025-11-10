Tokenomik Zivoe Vault (ZVLT)

Lihat cerapan utama tentang Zivoe Vault (ZVLT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:34:58 (UTC+8)
Zivoe Vault (ZVLT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Zivoe Vault (ZVLT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 6.30M
Jumlah Bekalan:
$ 6.14M
Bekalan Edaran:
$ 6.14M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.40M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.046
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1.028
Harga Semasa:
$ 1.042
Zivoe Vault (ZVLT) Maklumat

Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit.

zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe’s flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region.

zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price.

The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.

Laman Web Rasmi:
https://www.zivoe.com/
Kertas putih:
https://docs.zivoe.com/

Tokenomik Zivoe Vault (ZVLT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Zivoe Vault (ZVLT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZVLT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZVLT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZVLT, terokai ZVLT harga langsung token!

ZVLT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ZVLT? Halaman ramalan harga ZVLT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

