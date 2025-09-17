zJOE (ZJOE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.201439 $ 0.201439 $ 0.201439 24J Rendah $ 0.224898 $ 0.224898 $ 0.224898 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.201439$ 0.201439 $ 0.201439 24J Tinggi $ 0.224898$ 0.224898 $ 0.224898 Sepanjang Masa $ 0.839411$ 0.839411 $ 0.839411 Harga Terendah $ 0.087044$ 0.087044 $ 0.087044 Perubahan Harga (1J) -1.03% Perubahan Harga (1D) +8.21% Perubahan Harga (7D) +14.72% Perubahan Harga (7D) +14.72%

zJOE (ZJOE) harga masa nyata ialah $0.217968. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZJOE didagangkan antara $ 0.201439 rendah dan $ 0.224898 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZJOE sepanjang masa ialah $ 0.839411, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.087044.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZJOE telah berubah sebanyak -1.03% sejak sejam yang lalu, +8.21% dalam 24 jam dan +14.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

zJOE (ZJOE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Bekalan Peredaran 14.12M 14.12M 14.12M Jumlah Bekalan 14,115,499.00823794 14,115,499.00823794 14,115,499.00823794

Had Pasaran semasa zJOE ialah $ 3.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZJOE ialah 14.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 14115499.00823794. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.09M.