Tokenomik zJOE (ZJOE)

Lihat cerapan utama tentang zJOE (ZJOE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

zJOE (ZJOE) Maklumat

Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees.

Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell.

Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol.

xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX.

Laman Web Rasmi:
https://vectorfinance.io/
Kertas putih:
https://docs.vectorfinance.io/

zJOE (ZJOE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk zJOE (ZJOE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.66M
$ 3.66M$ 3.66M
Jumlah Bekalan:
$ 14.12M
$ 14.12M$ 14.12M
Bekalan Edaran:
$ 14.12M
$ 14.12M$ 14.12M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.66M
$ 3.66M$ 3.66M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.839411
$ 0.839411$ 0.839411
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.087044
$ 0.087044$ 0.087044
Harga Semasa:
$ 0.259415
$ 0.259415$ 0.259415

Tokenomik zJOE (ZJOE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik zJOE (ZJOE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZJOE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZJOE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZJOE, terokai ZJOE harga langsung token!

ZJOE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ZJOE? Halaman ramalan harga ZJOE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.