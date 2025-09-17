ZKBase (ZKB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00370064 $ 0.00370064 $ 0.00370064 24J Rendah $ 0.00460105 $ 0.00460105 $ 0.00460105 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00370064$ 0.00370064 $ 0.00370064 24J Tinggi $ 0.00460105$ 0.00460105 $ 0.00460105 Sepanjang Masa $ 11.24$ 11.24 $ 11.24 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -15.89% Perubahan Harga (7D) +2.81% Perubahan Harga (7D) +2.81%

ZKBase (ZKB) harga masa nyata ialah $0.00370124. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZKB didagangkan antara $ 0.00370064 rendah dan $ 0.00460105 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZKB sepanjang masa ialah $ 11.24, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZKB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -15.89% dalam 24 jam dan +2.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZKBase (ZKB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 827.04K$ 827.04K $ 827.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M Bekalan Peredaran 223.45M 223.45M 223.45M Jumlah Bekalan 598,008,482.8432599 598,008,482.8432599 598,008,482.8432599

Had Pasaran semasa ZKBase ialah $ 827.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZKB ialah 223.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 598008482.8432599. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.21M.