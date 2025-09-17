zkExchange (ZKEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.170424$ 0.170424 $ 0.170424 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +3.07% Perubahan Harga (7D) +3.07%

zkExchange (ZKEX) harga masa nyata ialah $0.00114415. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZKEX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZKEX sepanjang masa ialah $ 0.170424, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZKEX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

zkExchange (ZKEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 114.42K$ 114.42K $ 114.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 114.42K$ 114.42K $ 114.42K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa zkExchange ialah $ 114.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZKEX ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 114.42K.