ZKFair Harga Hari Ini

Harga langsung ZKFair (ZKF) hari ini ialah $ 0.00002729, dengan 6.61% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZKF kepada USD penukaran adalah $ 0.00002729 setiap ZKF.

ZKFair kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 275,834, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00B ZKF. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZKF didagangkan antara $ 0.00002468 (rendah) dan $ 0.00002981 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02491955, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000085.

Dalam prestasi jangka pendek, ZKF dipindahkan +0.38% dalam sejam terakhir dan +23.55% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ZKFair (ZKF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 275.83K$ 275.83K $ 275.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 275.83K$ 275.83K $ 275.83K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ZKFair ialah $ 275.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZKF ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 275.83K.