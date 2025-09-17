ZKitty Bot ($ZKITTY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02000499 $ 0.02000499 $ 0.02000499 24J Rendah $ 0.02001385 $ 0.02001385 $ 0.02001385 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02000499$ 0.02000499 $ 0.02000499 24J Tinggi $ 0.02001385$ 0.02001385 $ 0.02001385 Sepanjang Masa $ 0.116901$ 0.116901 $ 0.116901 Harga Terendah $ 0.00496324$ 0.00496324 $ 0.00496324 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +0.03%

ZKitty Bot ($ZKITTY) harga masa nyata ialah $0.02001096. Sepanjang 24 jam yang lalu, $ZKITTY didagangkan antara $ 0.02000499 rendah dan $ 0.02001385 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $ZKITTY sepanjang masa ialah $ 0.116901, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00496324.

Dari segi prestasi jangka pendek, $ZKITTY telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZKitty Bot ($ZKITTY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.46K$ 40.46K $ 40.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 100.05K$ 100.05K $ 100.05K Bekalan Peredaran 2.02M 2.02M 2.02M Jumlah Bekalan 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Had Pasaran semasa ZKitty Bot ialah $ 40.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $ZKITTY ialah 2.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 100.05K.