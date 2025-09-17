Lagi Mengenai $ZKITTY

ZKitty Bot Logo

ZKitty Bot Harga ($ZKITTY)

Tidak tersenarai

1 $ZKITTY ke USD Harga Langsung:

$0.02001096
$0.02001096
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
ZKitty Bot ($ZKITTY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:00:43 (UTC+8)

ZKitty Bot ($ZKITTY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02000499
$ 0.02000499
24J Rendah
$ 0.02001385
$ 0.02001385
24J Tinggi

$ 0.02000499
$ 0.02000499

$ 0.02001385
$ 0.02001385

$ 0.116901
$ 0.116901

$ 0.00496324
$ 0.00496324

+0.00%

+0.02%

+0.03%

+0.03%

ZKitty Bot ($ZKITTY) harga masa nyata ialah $0.02001096. Sepanjang 24 jam yang lalu, $ZKITTY didagangkan antara $ 0.02000499 rendah dan $ 0.02001385 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $ZKITTY sepanjang masa ialah $ 0.116901, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00496324.

Dari segi prestasi jangka pendek, $ZKITTY telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZKitty Bot ($ZKITTY) Maklumat Pasaran

$ 40.46K
$ 40.46K

--
--

$ 100.05K
$ 100.05K

2.02M
2.02M

5,000,000.0
5,000,000.0

Had Pasaran semasa ZKitty Bot ialah $ 40.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $ZKITTY ialah 2.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 100.05K.

ZKitty Bot ($ZKITTY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ZKitty Bot kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ZKitty Bot kepada USD adalah $ -0.0000060032.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ZKitty Bot kepada USD adalah $ -0.0095659692.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ZKitty Bot kepada USD adalah $ -0.01830593453606163.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.02%
30 Hari$ -0.0000060032-0.03%
60 Hari$ -0.0095659692-47.80%
90 Hari$ -0.01830593453606163-47.77%

Apakah itu ZKitty Bot ($ZKITTY)

5333 cute collectibles with powerful airdrop farming utility | Earn tokens by staking NFTs and completing on-chain tasks on Telegram

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

ZKitty Bot Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ZKitty Bot ($ZKITTY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ZKitty Bot ($ZKITTY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZKitty Bot.

Semak ZKitty Bot ramalan harga sekarang!

Tokenomik ZKitty Bot ($ZKITTY)

Memahami tokenomik ZKitty Bot ($ZKITTY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token $ZKITTY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZKitty Bot ($ZKITTY)

Berapakah nilai ZKitty Bot ($ZKITTY) hari ini?
Harga langsung $ZKITTY dalam USD ialah 0.02001096 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa $ZKITTY ke USD?
Harga semasa $ZKITTY ke USD ialah $ 0.02001096. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ZKitty Bot?
Had pasaran untuk $ZKITTY ialah $ 40.46K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran $ZKITTY?
Bekalan edaran $ZKITTY ialah 2.02M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) $ZKITTY?
$ZKITTY mencapai harga ATH sebanyak 0.116901 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa $ZKITTY?
$ZKITTY melihat harga ATL sebanyak 0.00496324 USD.
Berapakah jumlah dagangan $ZKITTY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk $ZKITTYialah -- USD.
Adakah $ZKITTY akan naik lebih tinggi tahun ini?
$ZKITTY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak $ZKITTYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:00:43 (UTC+8)

ZKitty Bot ($ZKITTY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.