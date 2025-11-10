ZKLSOL Harga Hari Ini

Harga langsung ZKLSOL (ZKFG) hari ini ialah $ 0.09502, dengan 0.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZKFG kepada USD penukaran adalah $ 0.09502 setiap ZKFG.

ZKLSOL kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,225,865, dengan bekalan edaran sebanyak 12.90M ZKFG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZKFG didagangkan antara $ 0.090911 (rendah) dan $ 0.096252 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.114213, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.067867.

Dalam prestasi jangka pendek, ZKFG dipindahkan +0.45% dalam sejam terakhir dan +7.19% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ZKLSOL (ZKFG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Bekalan Peredaran 12.90M 12.90M 12.90M Jumlah Bekalan 25,800,000.0 25,800,000.0 25,800,000.0

Had Pasaran semasa ZKLSOL ialah $ 1.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZKFG ialah 12.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 25800000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.45M.