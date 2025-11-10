zkRace Harga Hari Ini

Harga langsung zkRace (ZERC) hari ini ialah $ 0.01547779, dengan 0.31% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZERC kepada USD penukaran adalah $ 0.01547779 setiap ZERC.

zkRace kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,857,335, dengan bekalan edaran sebanyak 120.00M ZERC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZERC didagangkan antara $ 0.01476601 (rendah) dan $ 0.01660028 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 8.24, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01306579.

Dalam prestasi jangka pendek, ZERC dipindahkan -0.32% dalam sejam terakhir dan -0.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

zkRace (ZERC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Bekalan Peredaran 120.00M 120.00M 120.00M Jumlah Bekalan 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

