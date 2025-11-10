zkSealevel Harga Hari Ini

Harga langsung zkSealevel (ZKSL) hari ini ialah $ 0.00267938, dengan 23.17% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZKSL kepada USD penukaran adalah $ 0.00267938 setiap ZKSL.

zkSealevel kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,429,664, dengan bekalan edaran sebanyak 968.67M ZKSL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZKSL didagangkan antara $ 0.00185238 (rendah) dan $ 0.00321859 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00321859, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00015119.

Dalam prestasi jangka pendek, ZKSL dipindahkan +5.06% dalam sejam terakhir dan +51.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

zkSealevel (ZKSL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Bekalan Peredaran 968.67M 968.67M 968.67M Jumlah Bekalan 968,671,504.061333 968,671,504.061333 968,671,504.061333

Had Pasaran semasa zkSealevel ialah $ 2.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZKSL ialah 968.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 968671504.061333. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.43M.