ZKsync Staked ETH (ZKETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 4,756.37$ 4,756.37 $ 4,756.37 Harga Terendah $ 1,443.0$ 1,443.0 $ 1,443.0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +5.21% Perubahan Harga (7D) +5.21%

ZKsync Staked ETH (ZKETH) harga masa nyata ialah $4,672.82. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZKETH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZKETH sepanjang masa ialah $ 4,756.37, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,443.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZKETH telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZKsync Staked ETH (ZKETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.92K$ 25.92K $ 25.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.92K$ 25.92K $ 25.92K Bekalan Peredaran 5.55 5.55 5.55 Jumlah Bekalan 5.546643387884721 5.546643387884721 5.546643387884721

Had Pasaran semasa ZKsync Staked ETH ialah $ 25.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZKETH ialah 5.55, dengan jumlah bekalan sebanyak 5.546643387884721. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.92K.