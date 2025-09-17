ZOA AI (ZOA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00480592$ 0.00480592 $ 0.00480592 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) -1.60% Perubahan Harga (7D) +9.80% Perubahan Harga (7D) +9.80%

ZOA AI (ZOA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZOA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZOA sepanjang masa ialah $ 0.00480592, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZOA telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -1.60% dalam 24 jam dan +9.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZOA AI (ZOA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.23K$ 35.23K $ 35.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.23K$ 35.23K $ 35.23K Bekalan Peredaran 999.52M 999.52M 999.52M Jumlah Bekalan 999,516,247.506226 999,516,247.506226 999,516,247.506226

Had Pasaran semasa ZOA AI ialah $ 35.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZOA ialah 999.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999516247.506226. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.23K.