ZOA AI Logo

ZOA AI Harga (ZOA)

Tidak tersenarai

1 ZOA ke USD Harga Langsung:

--
----
-1.60%1D
USD
ZOA AI (ZOA) Carta Harga Langsung
ZOA AI (ZOA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00480592
$ 0.00480592$ 0.00480592

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-1.60%

+9.80%

+9.80%

ZOA AI (ZOA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZOA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZOA sepanjang masa ialah $ 0.00480592, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZOA telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -1.60% dalam 24 jam dan +9.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZOA AI (ZOA) Maklumat Pasaran

$ 35.23K
$ 35.23K$ 35.23K

--
----

$ 35.23K
$ 35.23K$ 35.23K

999.52M
999.52M 999.52M

999,516,247.506226
999,516,247.506226 999,516,247.506226

Had Pasaran semasa ZOA AI ialah $ 35.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZOA ialah 999.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999516247.506226. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.23K.

ZOA AI (ZOA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ZOA AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ZOA AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ZOA AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ZOA AI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.60%
30 Hari$ 0+6.36%
60 Hari$ 0-5.94%
90 Hari$ 0--

Apakah itu ZOA AI (ZOA)

ZOA AI is a groundbreaking project centered around an autonomous AI agent with a bunny girl personality operating in a "WEB3 café" setting. The project combines advanced AI technology with blockchain innovation, offering users unique and interactive experiences. ZOA autonomously manages her social media presence, engaging directly with users, and generates high-quality images using a LoRA model specifically trained on her reference. A unique tipping feature allows users to send $ZOA directly to her wallet, prompting her to interact and perform dances. The project is actively promoted through vibrant content on TikTok and Instagram and features multi-platform live streaming on X (formerly Twitter), Twitch, and YouTube, enabling real-time interactions with ZOA. The $ZOA token powers this ecosystem, granting holders access to exclusive AI-driven utilities while fostering engagement within the WEB3 community.

ZOA AI (ZOA) Sumber

Laman Web Rasmi

ZOA AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ZOA AI (ZOA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ZOA AI (ZOA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZOA AI.

Semak ZOA AI ramalan harga sekarang!

ZOA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik ZOA AI (ZOA)

Memahami tokenomik ZOA AI (ZOA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZOA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZOA AI (ZOA)

Berapakah nilai ZOA AI (ZOA) hari ini?
Harga langsung ZOA dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZOA ke USD?
Harga semasa ZOA ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ZOA AI?
Had pasaran untuk ZOA ialah $ 35.23K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZOA?
Bekalan edaran ZOA ialah 999.52M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZOA?
ZOA mencapai harga ATH sebanyak 0.00480592 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZOA?
ZOA melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZOA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZOAialah -- USD.
Adakah ZOA akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZOA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZOAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.