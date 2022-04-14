Tokenomik ZOA AI (ZOA)
ZOA AI is a groundbreaking project centered around an autonomous AI agent with a bunny girl personality operating in a "WEB3 café" setting. The project combines advanced AI technology with blockchain innovation, offering users unique and interactive experiences. ZOA autonomously manages her social media presence, engaging directly with users, and generates high-quality images using a LoRA model specifically trained on her reference. A unique tipping feature allows users to send $ZOA directly to her wallet, prompting her to interact and perform dances. The project is actively promoted through vibrant content on TikTok and Instagram and features multi-platform live streaming on X (formerly Twitter), Twitch, and YouTube, enabling real-time interactions with ZOA. The $ZOA token powers this ecosystem, granting holders access to exclusive AI-driven utilities while fostering engagement within the WEB3 community.
Tokenomik ZOA AI (ZOA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik ZOA AI (ZOA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ZOA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ZOA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ZOA, terokai ZOA harga langsung token!
