Tokenomik ZODs (ZODS)

Tokenomik ZODs (ZODS)

Lihat cerapan utama tentang ZODs (ZODS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

ZODs (ZODS) Maklumat

ZODs is Solana's first AI-powered DeFi toolkit, combining advanced market analytics with conversational blockchain interactions. Through its innovative On-Chain AI module, users can analyze, trade, and engage with DeFi protocols using natural language, all while benefiting from a comprehensive trading toolkit and thriving community ecosystem.

One of the main modules of ZODs is On-Chain AI that combines AI with the Solana blockchain. The goal of this module is to provide users with the ability to execute various on & off chain tasks through AI chat, using different AI agents, with minimal effort.

Laman Web Rasmi:
https://www.zods.pro/
Kertas putih:
https://www.zods.pro/

ZODs (ZODS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ZODs (ZODS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 386.58K
$ 386.58K$ 386.58K
Jumlah Bekalan:
$ 823.61M
$ 823.61M$ 823.61M
Bekalan Edaran:
$ 741.22M
$ 741.22M$ 741.22M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 429.55K
$ 429.55K$ 429.55K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02332287
$ 0.02332287$ 0.02332287
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00011597
$ 0.00011597$ 0.00011597
Harga Semasa:
$ 0.00051939
$ 0.00051939$ 0.00051939

Tokenomik ZODs (ZODS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ZODs (ZODS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZODS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZODS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZODS, terokai ZODS harga langsung token!

ZODS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ZODS? Halaman ramalan harga ZODS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.