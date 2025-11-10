ZoidPay Harga Hari Ini

Harga langsung ZoidPay (ZPAY) hari ini ialah $ 0.00802982, dengan 1.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZPAY kepada USD penukaran adalah $ 0.00802982 setiap ZPAY.

ZoidPay kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,096,141, dengan bekalan edaran sebanyak 392.00M ZPAY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZPAY didagangkan antara $ 0.00735918 (rendah) dan $ 0.00829214 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.79, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ZPAY dipindahkan -1.20% dalam sejam terakhir dan +22.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ZoidPay (ZPAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.53M$ 5.53M $ 5.53M Bekalan Peredaran 392.00M 392.00M 392.00M Jumlah Bekalan 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

