Harga ZoidPay langsung hari ini ialah 0.00802982 USD.ZPAY modal pasaran ialah 3,096,141 USD. Jejaki masa nyata ZPAY kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga ZoidPay langsung hari ini ialah 0.00802982 USD.ZPAY modal pasaran ialah 3,096,141 USD. Jejaki masa nyata ZPAY kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai ZPAY

Maklumat Harga ZPAY

Apakah ZPAY

Laman Web Rasmi ZPAY

Tokenomik ZPAY

Ramalan Harga ZPAY

ZoidPay Logo

ZoidPay Harga (ZPAY)

Tidak tersenarai

1 ZPAY ke USD Harga Langsung:

USD
ZoidPay (ZPAY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:24:31 (UTC+8)

ZoidPay Harga Hari Ini

Harga langsung ZoidPay (ZPAY) hari ini ialah $ 0.00802982, dengan 1.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZPAY kepada USD penukaran adalah $ 0.00802982 setiap ZPAY.

ZoidPay kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,096,141, dengan bekalan edaran sebanyak 392.00M ZPAY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZPAY didagangkan antara $ 0.00735918 (rendah) dan $ 0.00829214 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.79, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ZPAY dipindahkan -1.20% dalam sejam terakhir dan +22.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ZoidPay (ZPAY) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa ZoidPay ialah $ 3.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZPAY ialah 392.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 700000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.53M.

ZoidPay Sejarah Harga USD

ZoidPay (ZPAY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ZoidPay kepada USD adalah $ +0.00014877.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ZoidPay kepada USD adalah $ +0.0092975101.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ZoidPay kepada USD adalah $ +0.0511900037.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ZoidPay kepada USD adalah $ +0.0071625494201034122.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00014877+1.89%
30 Hari$ +0.0092975101+115.79%
60 Hari$ +0.0511900037+637.50%
90 Hari$ +0.0071625494201034122+825.87%

Ramalan Harga untuk ZoidPay

ZoidPay (ZPAY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ZPAY pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
ZoidPay (ZPAY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga ZoidPay berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu ZoidPay (ZPAY)

ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products.

The ZoidPay ecosystem has four core products:

  1. Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension
  2. Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans
  3. Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS
  4. Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner

ZoidPay (ZPAY) Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZoidPay

Berapakah nilai 1 ZoidPay pada tahun 2030?
Jika ZoidPay berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga ZoidPay berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:24:31 (UTC+8)

ZoidPay (ZPAY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

