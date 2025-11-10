Tokenomik ZoidPay (ZPAY)

Lihat cerapan utama tentang ZoidPay (ZPAY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:35:12 (UTC+8)
USD

ZoidPay (ZPAY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ZoidPay (ZPAY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.27M
$ 3.27M
Jumlah Bekalan:
$ 700.00M
$ 700.00M
Bekalan Edaran:
$ 392.00M
$ 392.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.85M
$ 5.85M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.79
$ 1.79
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00835384
$ 0.00835384

ZoidPay (ZPAY) Maklumat

ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products.

The ZoidPay ecosystem has four core products:

  1. Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension
  2. Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans
  3. Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS
  4. Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner
Laman Web Rasmi:
https://www.zoidpay.com/

Tokenomik ZoidPay (ZPAY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ZoidPay (ZPAY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZPAY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZPAY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZPAY, terokai ZPAY harga langsung token!

ZPAY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ZPAY? Halaman ramalan harga ZPAY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

