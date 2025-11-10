Tokenomik ZOLANA (ZOL)

Lihat cerapan utama tentang ZOLANA (ZOL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:06:33 (UTC+8)
USD

ZOLANA (ZOL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ZOLANA (ZOL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 37.88K
Jumlah Bekalan:
$ 999.49M
Bekalan Edaran:
$ 999.49M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 37.88K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00012236
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00002569
Harga Semasa:
$ 0
ZOLANA (ZOL) Maklumat

From GitHub Proof (2020–2021). Zolana traces first appeared in the Solana Labs ecosystem repo in 2020 (zolmd) and its logo later in 2021 (zolsvg). This anchors Zolana as one of the earliest ecosystem marks, real proof, not speculation.

Narrative Revival, while the word “Zolana” already existed, it was 0xMert_ who revived it and pushed it back into the spotlight, continuously shilling it across Solana timelines. The revival tied directly to ZEC bridging into Solana, aligning with the Zolana vibe, for this, he is marked as the father of Zolana.

Now Zolana is being mentioned and embraced by high-profile Solana accounts timelines, showing its place as both lore and living culture inside the ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://www.zolana.fun

Tokenomik ZOLANA (ZOL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ZOLANA (ZOL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZOL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZOL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZOL, terokai ZOL harga langsung token!

ZOL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ZOL? Halaman ramalan harga ZOL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi