Harga langsung ZOO Crypto World (ZOO) hari ini ialah $ 0.00022221, dengan 1.54% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZOO kepada USD penukaran adalah $ 0.00022221 setiap ZOO.

ZOO Crypto World kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 22,493, dengan bekalan edaran sebanyak 100.87M ZOO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZOO didagangkan antara $ 0.00022021 (rendah) dan $ 0.0002264 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 25.74, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000829.

Dalam prestasi jangka pendek, ZOO dipindahkan -0.47% dalam sejam terakhir dan -5.73% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ZOO Crypto World (ZOO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.49K$ 22.49K $ 22.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.49K$ 22.49K $ 22.49K Bekalan Peredaran 100.87M 100.87M 100.87M Jumlah Bekalan 100,867,941.5063592 100,867,941.5063592 100,867,941.5063592

