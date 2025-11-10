Zoo World Harga Hari Ini

Harga langsung Zoo World (ZOO) hari ini ialah --, dengan 3.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZOO kepada USD penukaran adalah -- setiap ZOO.

Zoo World kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,197.89, dengan bekalan edaran sebanyak 999.99M ZOO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZOO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01409993, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ZOO dipindahkan -0.10% dalam sejam terakhir dan -7.86% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Zoo World (ZOO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,994,256.212575 999,994,256.212575 999,994,256.212575

