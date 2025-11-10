Tokenomik Zoo (ZOO)
Zoo (ZOO) Maklumat
Zoo is a mini-app on Telegram that lets users around the world mine the $ZOO token through fun and engaging gameplay. Our main goal is to introduce newcomers to the world of Web3 in an interactive way. Currently, over 18.8 million people worldwide have joined Zoo. We’re backed by industry leaders such as X Empire and Paws, who actively support our project. Moving forward, Zoo will evolve into a fully-fledged economic strategy game, featuring its own in-game resources and well-designed player interaction mechanics. At the center of it all will be the $ZOO token, playing a crucial role in the ecosystem.
Tokenomik Zoo (ZOO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Zoo (ZOO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ZOO yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ZOO yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ZOO, terokai ZOO harga langsung token!
