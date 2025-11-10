Tokenomik Zoo (ZOO)

Tokenomik Zoo (ZOO)

Lihat cerapan utama tentang Zoo (ZOO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:06:40 (UTC+8)
USD

Zoo (ZOO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Zoo (ZOO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 54.48K
$ 54.48K$ 54.48K
Jumlah Bekalan:
$ 264.08B
$ 264.08B$ 264.08B
Bekalan Edaran:
$ 264.08B
$ 264.08B$ 264.08B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 54.48K
$ 54.48K$ 54.48K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00004517
$ 0.00004517$ 0.00004517
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Zoo (ZOO) Maklumat

Zoo is a mini-app on Telegram that lets users around the world mine the $ZOO token through fun and engaging gameplay. Our main goal is to introduce newcomers to the world of Web3 in an interactive way. Currently, over 18.8 million people worldwide have joined Zoo. We’re backed by industry leaders such as X Empire and Paws, who actively support our project. Moving forward, Zoo will evolve into a fully-fledged economic strategy game, featuring its own in-game resources and well-designed player interaction mechanics. At the center of it all will be the $ZOO token, playing a crucial role in the ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://zoo.team/

Tokenomik Zoo (ZOO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Zoo (ZOO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZOO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZOO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZOO, terokai ZOO harga langsung token!

ZOO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ZOO? Halaman ramalan harga ZOO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi