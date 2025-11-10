Zoof Wallet Harga Hari Ini

Harga langsung Zoof Wallet (ZOOF) hari ini ialah $ 0.00133281, dengan 5.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZOOF kepada USD penukaran adalah $ 0.00133281 setiap ZOOF.

Zoof Wallet kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,320,720, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B ZOOF. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZOOF didagangkan antara $ 0.00115094 (rendah) dan $ 0.00141659 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00290166, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00115094.

Dalam prestasi jangka pendek, ZOOF dipindahkan +2.41% dalam sejam terakhir dan -38.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Zoof Wallet (ZOOF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Zoof Wallet ialah $ 1.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZOOF ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.32M.