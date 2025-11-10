ZooKeeper Harga (ZOO)
Harga langsung ZooKeeper (ZOO) hari ini ialah $ 0.00043922, dengan 4.98% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZOO kepada USD penukaran adalah $ 0.00043922 setiap ZOO.
ZooKeeper kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 206,735, dengan bekalan edaran sebanyak 470.68M ZOO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZOO didagangkan antara $ 0.00042796 (rendah) dan $ 0.00046228 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.39793, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00042796.
Dalam prestasi jangka pendek, ZOO dipindahkan +0.31% dalam sejam terakhir dan -8.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa ZooKeeper ialah $ 206.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZOO ialah 470.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 485769338.4215991. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 213.36K.
+0.31%
-4.97%
-8.03%
-8.03%
Pada hari ini, perubahan harga ZooKeeper kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ZooKeeper kepada USD adalah $ -0.0000994000.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ZooKeeper kepada USD adalah $ -0.0001765786.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ZooKeeper kepada USD adalah $ -0.0003661580253938938.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-4.97%
|30 Hari
|$ -0.0000994000
|-22.63%
|60 Hari
|$ -0.0001765786
|-40.20%
|90 Hari
|$ -0.0003661580253938938
|-45.46%
Pada tahun 2040, harga ZooKeeper berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Zookeeper will provide a dual farming experience while embracing the popular crypto trend of NFTs. The project will complement another existing Wanchain Dapp: Wanswap (www.wanswap.finance); thus greatly augmenting liquidity. However, Zookeeper will have its own utility token ($ZOO) distributed as farming rewards to Wanswap Liquidity Providers (LPs), who stake their WSLP (Wan Swap Liquidity Provider tokens).
All this makes ZooKeeper a unique gamified yield farming Dapp with profit potential and gaming fun.
Features : DUALFARMING In Zookeeper, the notion of dual farming is introduced which allows the user to farm zoo tokens and wasp tokens (on selected pools) due to the partnership with WanSwap. OPTIONAL LOCK FARMING ZooKeeper offers users the possibility of increasing yield farming rewards by using the optional lock period function available for each pool. The longer the period chosen, the more rewards will be given. ATTACH NFT BOOST CARDS Extra NFT boost cards are available on ZooKeeper. This unique ability in the crypto market will allow each user to both reduce the locktime and increase rewards. NFT TRADING All NFTs have a possibility to be used or sold in the market section. Selling NFT’s can be done in several cryptocurrencies available on ZooKeeper. GOVERNANCE ZooKeeper Community will have access to a voting system that will be reviewed by the ZooKeeper team before implementation. BURN MECHANIC ZooKeeper has integrated different burning mechanics on its platform to reduce the max supply of ZOO Token.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|11-08 07:05:00
|Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.