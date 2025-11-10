ZooKeeper Harga Hari Ini

Harga langsung ZooKeeper (ZOO) hari ini ialah $ 0.00043922, dengan 4.98% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZOO kepada USD penukaran adalah $ 0.00043922 setiap ZOO.

ZooKeeper kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 206,735, dengan bekalan edaran sebanyak 470.68M ZOO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZOO didagangkan antara $ 0.00042796 (rendah) dan $ 0.00046228 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.39793, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00042796.

Dalam prestasi jangka pendek, ZOO dipindahkan +0.31% dalam sejam terakhir dan -8.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ZooKeeper (ZOO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 206.74K$ 206.74K $ 206.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 213.36K$ 213.36K $ 213.36K Bekalan Peredaran 470.68M 470.68M 470.68M Jumlah Bekalan 485,769,338.4215991 485,769,338.4215991 485,769,338.4215991

Had Pasaran semasa ZooKeeper ialah $ 206.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZOO ialah 470.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 485769338.4215991. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 213.36K.