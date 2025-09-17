Zoomer (ZOOMER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.03% Perubahan Harga (7D) -8.33% Perubahan Harga (7D) -8.33%

Zoomer (ZOOMER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZOOMER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZOOMER sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZOOMER telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan -8.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zoomer (ZOOMER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 388.61K$ 388.61K $ 388.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 388.61K$ 388.61K $ 388.61K Bekalan Peredaran 69.00B 69.00B 69.00B Jumlah Bekalan 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Zoomer ialah $ 388.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZOOMER ialah 69.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 69000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 388.61K.