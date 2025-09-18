Lagi Mengenai ZOOMIE

Zoomie Harga (ZOOMIE)

Tidak tersenarai

1 ZOOMIE ke USD Harga Langsung:

--
----
-3.20%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Zoomie (ZOOMIE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 00:46:49 (UTC+8)

Zoomie (ZOOMIE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.64%

-3.26%

+2.79%

+2.79%

Zoomie (ZOOMIE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZOOMIE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZOOMIE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZOOMIE telah berubah sebanyak -0.64% sejak sejam yang lalu, -3.26% dalam 24 jam dan +2.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zoomie (ZOOMIE) Maklumat Pasaran

$ 8.70K
$ 8.70K$ 8.70K

--
----

$ 8.70K
$ 8.70K$ 8.70K

999.66M
999.66M 999.66M

999,661,979.735011
999,661,979.735011 999,661,979.735011

Had Pasaran semasa Zoomie ialah $ 8.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZOOMIE ialah 999.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999661979.735011. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.70K.

Zoomie (ZOOMIE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Zoomie kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Zoomie kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Zoomie kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Zoomie kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.26%
30 Hari$ 0+28.47%
60 Hari$ 0-14.87%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Zoomie (ZOOMIE)

When you dog runs around the house like crazy jumping on the couch, running up and down the stairs, and all over the house. It usually ends with them falling to the floor, panting like crazy and taking a nap. Our uniqueness comes from being a subdomain in the BONK ecosystem. There are a lot of rugged projects in the ecosystem and our goal is to form a really well rounded community to push this project as far as it can go outside of crypto. Sphere marketing and long term goal is a superbowl commercial in collaboration with OpenAi and other crypto platforms. Think big, dream bigger!

Zoomie (ZOOMIE) Sumber

Laman Web Rasmi

Zoomie Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Zoomie (ZOOMIE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Zoomie (ZOOMIE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zoomie.

Semak Zoomie ramalan harga sekarang!

ZOOMIE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Zoomie (ZOOMIE)

Memahami tokenomik Zoomie (ZOOMIE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZOOMIE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zoomie (ZOOMIE)

Berapakah nilai Zoomie (ZOOMIE) hari ini?
Harga langsung ZOOMIE dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZOOMIE ke USD?
Harga semasa ZOOMIE ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Zoomie?
Had pasaran untuk ZOOMIE ialah $ 8.70K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZOOMIE?
Bekalan edaran ZOOMIE ialah 999.66M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZOOMIE?
ZOOMIE mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZOOMIE?
ZOOMIE melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZOOMIE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZOOMIEialah -- USD.
Adakah ZOOMIE akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZOOMIE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZOOMIEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 00:46:49 (UTC+8)

Zoomie (ZOOMIE) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

