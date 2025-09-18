ZoomSwap (ZM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00125922 $ 0.00125922 $ 0.00125922 24J Rendah $ 0.00136019 $ 0.00136019 $ 0.00136019 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00125922$ 0.00125922 $ 0.00125922 24J Tinggi $ 0.00136019$ 0.00136019 $ 0.00136019 Sepanjang Masa $ 0.897395$ 0.897395 $ 0.897395 Harga Terendah $ 0.00110974$ 0.00110974 $ 0.00110974 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) -7.12% Perubahan Harga (7D) -3.29% Perubahan Harga (7D) -3.29%

ZoomSwap (ZM) harga masa nyata ialah $0.0012628. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZM didagangkan antara $ 0.00125922 rendah dan $ 0.00136019 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZM sepanjang masa ialah $ 0.897395, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00110974.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZM telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, -7.12% dalam 24 jam dan -3.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZoomSwap (ZM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.51$ 0.51 $ 0.51 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.39K$ 49.39K $ 49.39K Bekalan Peredaran 404.00 404.00 404.00 Jumlah Bekalan 39,112,616.032176 39,112,616.032176 39,112,616.032176

Had Pasaran semasa ZoomSwap ialah $ 0.51, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZM ialah 404.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 39112616.032176. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.39K.