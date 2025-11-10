ZOPA Harga Hari Ini

Harga langsung ZOPA (ZOPA) hari ini ialah $ 0.00002244, dengan 19.74% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZOPA kepada USD penukaran adalah $ 0.00002244 setiap ZOPA.

ZOPA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 19,183.86, dengan bekalan edaran sebanyak 854.98M ZOPA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZOPA didagangkan antara $ 0.00001749 (rendah) dan $ 0.00003828 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00015835, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001119.

Dalam prestasi jangka pendek, ZOPA dipindahkan +0.27% dalam sejam terakhir dan -80.21% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ZOPA (ZOPA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.18K$ 19.18K $ 19.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.18K$ 19.18K $ 19.18K Bekalan Peredaran 854.98M 854.98M 854.98M Jumlah Bekalan 854,982,559.358082 854,982,559.358082 854,982,559.358082

Had Pasaran semasa ZOPA ialah $ 19.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZOPA ialah 854.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 854982559.358082. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.18K.