ZORBY Harga Hari Ini

Harga langsung ZORBY (ZORBY) hari ini ialah $ 0.00004631, dengan 7.63% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZORBY kepada USD penukaran adalah $ 0.00004631 setiap ZORBY.

ZORBY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 46,306, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B ZORBY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZORBY didagangkan antara $ 0.00004269 (rendah) dan $ 0.0000464 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00029362, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003041.

Dalam prestasi jangka pendek, ZORBY dipindahkan +0.62% dalam sejam terakhir dan -10.75% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ZORBY (ZORBY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 46.31K$ 46.31K $ 46.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 46.31K$ 46.31K $ 46.31K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ZORBY ialah $ 46.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZORBY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.31K.