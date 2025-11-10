ZorbyAI Harga Hari Ini

Harga langsung ZorbyAI ($ZORBYAI) hari ini ialah $ 0.00010573, dengan 4.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $ZORBYAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00010573 setiap $ZORBYAI.

ZorbyAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 52,713, dengan bekalan edaran sebanyak 500.00M $ZORBYAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $ZORBYAI didagangkan antara $ 0.00009807 (rendah) dan $ 0.0001076 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00054394, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00009312.

Dalam prestasi jangka pendek, $ZORBYAI dipindahkan +0.39% dalam sejam terakhir dan -38.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ZorbyAI ($ZORBYAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 52.71K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 105.43K Bekalan Peredaran 500.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ZorbyAI ialah $ 52.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $ZORBYAI ialah 500.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 105.43K.