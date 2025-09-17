Zorro (ZORRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00257852$ 0.00257852 $ 0.00257852 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.13% Perubahan Harga (7D) +3.66% Perubahan Harga (7D) +3.66%

Zorro (ZORRO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZORRO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZORRO sepanjang masa ialah $ 0.00257852, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZORRO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.13% dalam 24 jam dan +3.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zorro (ZORRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 95.36K$ 95.36K $ 95.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 95.36K$ 95.36K $ 95.36K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Zorro ialah $ 95.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZORRO ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 95.36K.