ZTX Harga Hari Ini

Harga langsung ZTX (ZTX) hari ini ialah $ 0.0007846, dengan 1.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZTX kepada USD penukaran adalah $ 0.0007846 setiap ZTX.

ZTX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,329,515, dengan bekalan edaran sebanyak 4.20B ZTX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZTX didagangkan antara $ 0.0007523 (rendah) dan $ 0.00081229 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03870653, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0006845.

Dalam prestasi jangka pendek, ZTX dipindahkan -0.16% dalam sejam terakhir dan -11.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ZTX (ZTX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.33M$ 3.33M $ 3.33M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.92M$ 7.92M $ 7.92M Bekalan Peredaran 4.20B 4.20B 4.20B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ZTX ialah $ 3.33M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZTX ialah 4.20B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.92M.