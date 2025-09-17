Zus (ZCN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00576532 $ 0.00576532 $ 0.00576532 24J Rendah $ 0.00826052 $ 0.00826052 $ 0.00826052 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00576532$ 0.00576532 $ 0.00576532 24J Tinggi $ 0.00826052$ 0.00826052 $ 0.00826052 Sepanjang Masa $ 5.16$ 5.16 $ 5.16 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.75% Perubahan Harga (1D) -2.56% Perubahan Harga (7D) +37.24% Perubahan Harga (7D) +37.24%

Zus (ZCN) harga masa nyata ialah $0.00789778. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZCN didagangkan antara $ 0.00576532 rendah dan $ 0.00826052 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZCN sepanjang masa ialah $ 5.16, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZCN telah berubah sebanyak +0.75% sejak sejam yang lalu, -2.56% dalam 24 jam dan +37.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zus (ZCN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 382.26K$ 382.26K $ 382.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.16M$ 3.16M $ 3.16M Bekalan Peredaran 48.40M 48.40M 48.40M Jumlah Bekalan 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Had Pasaran semasa Zus ialah $ 382.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZCN ialah 48.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.16M.