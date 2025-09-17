Lagi Mengenai ZCN

Maklumat Harga ZCN

Kertas putih ZCN

Laman Web Rasmi ZCN

Tokenomik ZCN

Ramalan Harga ZCN

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Zus Logo

Zus Harga (ZCN)

Tidak tersenarai

1 ZCN ke USD Harga Langsung:

$0.00789784
$0.00789784$0.00789784
-2.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Zus (ZCN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:33:32 (UTC+8)

Zus (ZCN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00576532
$ 0.00576532$ 0.00576532
24J Rendah
$ 0.00826052
$ 0.00826052$ 0.00826052
24J Tinggi

$ 0.00576532
$ 0.00576532$ 0.00576532

$ 0.00826052
$ 0.00826052$ 0.00826052

$ 5.16
$ 5.16$ 5.16

$ 0
$ 0$ 0

+0.75%

-2.56%

+37.24%

+37.24%

Zus (ZCN) harga masa nyata ialah $0.00789778. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZCN didagangkan antara $ 0.00576532 rendah dan $ 0.00826052 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZCN sepanjang masa ialah $ 5.16, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZCN telah berubah sebanyak +0.75% sejak sejam yang lalu, -2.56% dalam 24 jam dan +37.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zus (ZCN) Maklumat Pasaran

$ 382.26K
$ 382.26K$ 382.26K

--
----

$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M

48.40M
48.40M 48.40M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Had Pasaran semasa Zus ialah $ 382.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZCN ialah 48.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.16M.

Zus (ZCN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Zus kepada USD adalah $ -0.000208219255329054.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Zus kepada USD adalah $ -0.0001237068.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Zus kepada USD adalah $ +0.0029520140.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Zus kepada USD adalah $ +0.002164561508963599.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000208219255329054-2.56%
30 Hari$ -0.0001237068-1.56%
60 Hari$ +0.0029520140+37.38%
90 Hari$ +0.002164561508963599+37.75%

Apakah itu Zus (ZCN)

Züs is a leading privacy and secure AI data platform that provides users full ownership and control of their data, with powerful AI agents on Vult.network to accelerate productivity. It is also ideal for on-prem, high speed S3 storage as well as backup and disaster recovery to prevent outage, breach, and ransomware issues. It has an unparalleled data integrity layer on the blockchain and a zero knowledge network, with data and key distributed so that its almost impossible to breach. Another standout feature is that it allows users to share encrypted data easily, even on a public link.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Zus Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Zus (ZCN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Zus (ZCN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zus.

Semak Zus ramalan harga sekarang!

ZCN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Zus (ZCN)

Memahami tokenomik Zus (ZCN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZCN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zus (ZCN)

Berapakah nilai Zus (ZCN) hari ini?
Harga langsung ZCN dalam USD ialah 0.00789778 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZCN ke USD?
Harga semasa ZCN ke USD ialah $ 0.00789778. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Zus?
Had pasaran untuk ZCN ialah $ 382.26K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZCN?
Bekalan edaran ZCN ialah 48.40M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZCN?
ZCN mencapai harga ATH sebanyak 5.16 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZCN?
ZCN melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZCN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZCNialah -- USD.
Adakah ZCN akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZCN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZCNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:33:32 (UTC+8)

Zus (ZCN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.