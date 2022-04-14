Tokenomik Zus (ZCN)

Tokenomik Zus (ZCN)

Lihat cerapan utama tentang Zus (ZCN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Zus (ZCN) Maklumat

Züs is a leading privacy and secure AI data platform that provides users full ownership and control of their data, with powerful AI agents on Vult.network to accelerate productivity. It is also ideal for on-prem, high speed S3 storage as well as backup and disaster recovery to prevent outage, breach, and ransomware issues. It has an unparalleled data integrity layer on the blockchain and a zero knowledge network, with data and key distributed so that its almost impossible to breach. Another standout feature is that it allows users to share encrypted data easily, even on a public link.

Laman Web Rasmi:
https://zus.network
Kertas putih:
https://zus.network/whitepapers/

Zus (ZCN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Zus (ZCN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 298.15K
$ 298.15K
Jumlah Bekalan:
$ 400.00M
$ 400.00M
Bekalan Edaran:
$ 48.40M
$ 48.40M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.46M
$ 2.46M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 5.16
$ 5.16
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00615995
$ 0.00615995

Tokenomik Zus (ZCN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Zus (ZCN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZCN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZCN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZCN, terokai ZCN harga langsung token!

ZCN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ZCN? Halaman ramalan harga ZCN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

