Zyberswap Logo

Zyberswap Harga (ZYB)

Tidak tersenarai

1 ZYB ke USD Harga Langsung:

$0.00151157
+32.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Zyberswap (ZYB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:34:15 (UTC+8)

Zyberswap (ZYB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00114059
24J Rendah
$ 0.00154996
24J Tinggi

$ 0.00114059
$ 0.00154996
$ 23.1
$ 0.0010838
-0.94%

+32.53%

+31.85%

+31.85%

Zyberswap (ZYB) harga masa nyata ialah $0.00151157. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZYB didagangkan antara $ 0.00114059 rendah dan $ 0.00154996 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZYB sepanjang masa ialah $ 23.1, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0010838.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZYB telah berubah sebanyak -0.94% sejak sejam yang lalu, +32.53% dalam 24 jam dan +31.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zyberswap (ZYB) Maklumat Pasaran

$ 21.95K
--
$ 21.95K
14.52M
14,523,990.0
Had Pasaran semasa Zyberswap ialah $ 21.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZYB ialah 14.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 14523990.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.95K.

Zyberswap (ZYB) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Zyberswap kepada USD adalah $ +0.00037098.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Zyberswap kepada USD adalah $ -0.0002184578.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Zyberswap kepada USD adalah $ -0.0001807219.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Zyberswap kepada USD adalah $ -0.0001985960862441346.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00037098+32.53%
30 Hari$ -0.0002184578-14.45%
60 Hari$ -0.0001807219-11.95%
90 Hari$ -0.0001985960862441346-11.61%

Apakah itu Zyberswap (ZYB)

Zyberswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) on the Arbitrum blockchain. Compared to its competitors, Zyberswap allows the swapping of crypto assets with the lowest fees. Rewards from Staking and Yield Farming are among the most lucrative in the entire Arbitrum ecosystem. Additionally, Zyberswap aims to fully involve its users in decision-making. All major changes are decided via Governance Voting. Zyberswap is also offering a unique utility to its token, where users can lock and stake $ZYB token and get rewarded weekly in Ethereum.

Zyberswap (ZYB) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Zyberswap Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Zyberswap (ZYB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Zyberswap (ZYB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zyberswap.

Semak Zyberswap ramalan harga sekarang!

ZYB kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Zyberswap (ZYB)

Memahami tokenomik Zyberswap (ZYB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZYB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zyberswap (ZYB)

Berapakah nilai Zyberswap (ZYB) hari ini?
Harga langsung ZYB dalam USD ialah 0.00151157 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZYB ke USD?
Harga semasa ZYB ke USD ialah $ 0.00151157. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Zyberswap?
Had pasaran untuk ZYB ialah $ 21.95K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZYB?
Bekalan edaran ZYB ialah 14.52M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZYB?
ZYB mencapai harga ATH sebanyak 23.1 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZYB?
ZYB melihat harga ATL sebanyak 0.0010838 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZYB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZYBialah -- USD.
Adakah ZYB akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZYB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZYBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
