Zyberswap (ZYB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00114059 24J Tinggi $ 0.00154996 Sepanjang Masa $ 23.1 Harga Terendah $ 0.0010838 Perubahan Harga (1J) -0.94% Perubahan Harga (1D) +32.53% Perubahan Harga (7D) +31.85%

Zyberswap (ZYB) harga masa nyata ialah $0.00151157. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZYB didagangkan antara $ 0.00114059 rendah dan $ 0.00154996 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZYB sepanjang masa ialah $ 23.1, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0010838.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZYB telah berubah sebanyak -0.94% sejak sejam yang lalu, +32.53% dalam 24 jam dan +31.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zyberswap (ZYB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.95K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.95K Bekalan Peredaran 14.52M Jumlah Bekalan 14,523,990.0

Had Pasaran semasa Zyberswap ialah $ 21.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZYB ialah 14.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 14523990.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.95K.