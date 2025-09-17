ZyfAI (ZFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.026804 $ 0.026804 $ 0.026804 24J Rendah $ 0.03211984 $ 0.03211984 $ 0.03211984 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.026804$ 0.026804 $ 0.026804 24J Tinggi $ 0.03211984$ 0.03211984 $ 0.03211984 Sepanjang Masa $ 0.066037$ 0.066037 $ 0.066037 Harga Terendah $ 0.00271515$ 0.00271515 $ 0.00271515 Perubahan Harga (1J) -0.26% Perubahan Harga (1D) +10.89% Perubahan Harga (7D) +18.77% Perubahan Harga (7D) +18.77%

ZyfAI (ZFI) harga masa nyata ialah $0.03012733. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZFI didagangkan antara $ 0.026804 rendah dan $ 0.03211984 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZFI sepanjang masa ialah $ 0.066037, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00271515.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZFI telah berubah sebanyak -0.26% sejak sejam yang lalu, +10.89% dalam 24 jam dan +18.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZyfAI (ZFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.62M$ 3.62M $ 3.62M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.06M$ 15.06M $ 15.06M Bekalan Peredaran 120.18M 120.18M 120.18M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa ZyfAI ialah $ 3.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZFI ialah 120.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.06M.