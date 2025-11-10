BursaDEX+
Harga Zygo The Frog langsung hari ini ialah 0.00316331 USD.ZYGO modal pasaran ialah 1,186,888 USD. Jejaki masa nyata ZYGO kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai ZYGO

Maklumat Harga ZYGO

Apakah ZYGO

Laman Web Rasmi ZYGO

Tokenomik ZYGO

Ramalan Harga ZYGO

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Zygo The Frog Logo

Zygo The Frog Harga (ZYGO)

Tidak tersenarai

1 ZYGO ke USD Harga Langsung:

$0.00316016
+18.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Zygo The Frog (ZYGO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:12:35 (UTC+8)

Zygo The Frog Harga Hari Ini

Harga langsung Zygo The Frog (ZYGO) hari ini ialah $ 0.00316331, dengan 17.88% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZYGO kepada USD penukaran adalah $ 0.00316331 setiap ZYGO.

Zygo The Frog kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,186,888, dengan bekalan edaran sebanyak 374.94M ZYGO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZYGO didagangkan antara $ 0.00261346 (rendah) dan $ 0.00317049 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00313859, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00014016.

Dalam prestasi jangka pendek, ZYGO dipindahkan +5.79% dalam sejam terakhir dan +235.52% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Zygo The Frog (ZYGO) Maklumat Pasaran

$ 1.19M
--
$ 1.19M
374.94M
374,939,146.07945925
Had Pasaran semasa Zygo The Frog ialah $ 1.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZYGO ialah 374.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 374939146.07945925. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.19M.

Zygo The Frog Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00261346
24J Rendah
$ 0.00317049
24J Tinggi

$ 0.00261346
$ 0.00317049
$ 0.00313859
$ 0.00014016
+5.79%

+17.88%

+235.52%

+235.52%

Zygo The Frog (ZYGO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Zygo The Frog kepada USD adalah $ +0.00047975.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Zygo The Frog kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Zygo The Frog kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Zygo The Frog kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00047975+17.88%
30 Hari$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Zygo The Frog

Zygo The Frog (ZYGO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ZYGO pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Zygo The Frog (ZYGO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Zygo The Frog berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Zygo The Frog yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk ZYGO ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Zygo The Frog Ramalan Harga.

Apakah itu Zygo The Frog (ZYGO)

Zygo the Frog isn't just another memecoin – it's a movement. Born from the swamps of crypto innovation, Zygo hops where others crawl.

With our unique tokenomics and strong community focus, we're building an ecosystem that rewards holders and creates real utility in the memecoin space.

At Zygo, we're not just hopping around for fun – we’re cultivating a thriving, decentralized community where your voice matters. With each leap, we're redefining what it means to be a memecoin. Whether you're an investor or a frog enthusiast, Zygo is for those who want to be part of something bigger.

Our ecosystem includes exclusive staking rewards, governance features, and future plans that will take us beyond the pond into the broader crypto ecosystem. We're committed to transparency, sustainability, and fun that’s more than just surface-level.

Join our pond and experience the most ribbiting journey in crypto. Let’s leap into the future together and make some serious ripples!

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Zygo The Frog (ZYGO) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zygo The Frog

Berapakah nilai 1 Zygo The Frog pada tahun 2030?
Jika Zygo The Frog berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Zygo The Frog berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:12:35 (UTC+8)

Zygo The Frog (ZYGO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Zygo The Frog

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.