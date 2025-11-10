Zygo The Frog Harga Hari Ini

Harga langsung Zygo The Frog (ZYGO) hari ini ialah $ 0.00316331, dengan 17.88% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZYGO kepada USD penukaran adalah $ 0.00316331 setiap ZYGO.

Zygo The Frog kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,186,888, dengan bekalan edaran sebanyak 374.94M ZYGO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZYGO didagangkan antara $ 0.00261346 (rendah) dan $ 0.00317049 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00313859, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00014016.

Dalam prestasi jangka pendek, ZYGO dipindahkan +5.79% dalam sejam terakhir dan +235.52% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Zygo The Frog (ZYGO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Bekalan Peredaran 374.94M 374.94M 374.94M Jumlah Bekalan 374,939,146.07945925 374,939,146.07945925 374,939,146.07945925

