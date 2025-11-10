Tokenomik Zygo The Frog (ZYGO)

Tokenomik Zygo The Frog (ZYGO)

Lihat cerapan utama tentang Zygo The Frog (ZYGO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:58:00 (UTC+8)
USD

Zygo The Frog (ZYGO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Zygo The Frog (ZYGO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.25M
Jumlah Bekalan:
$ 374.94M
Bekalan Edaran:
$ 374.94M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.25M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00376803
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00332792
Zygo The Frog (ZYGO) Maklumat

Zygo the Frog isn't just another memecoin – it's a movement. Born from the swamps of crypto innovation, Zygo hops where others crawl.

With our unique tokenomics and strong community focus, we're building an ecosystem that rewards holders and creates real utility in the memecoin space.

At Zygo, we're not just hopping around for fun – we’re cultivating a thriving, decentralized community where your voice matters. With each leap, we're redefining what it means to be a memecoin. Whether you're an investor or a frog enthusiast, Zygo is for those who want to be part of something bigger.

Our ecosystem includes exclusive staking rewards, governance features, and future plans that will take us beyond the pond into the broader crypto ecosystem. We're committed to transparency, sustainability, and fun that’s more than just surface-level.

Join our pond and experience the most ribbiting journey in crypto. Let’s leap into the future together and make some serious ripples!

Laman Web Rasmi:
https://www.zygothefrog.com/

Tokenomik Zygo The Frog (ZYGO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Zygo The Frog (ZYGO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZYGO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZYGO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZYGO, terokai ZYGO harga langsung token!

ZYGO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ZYGO? Halaman ramalan harga ZYGO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

