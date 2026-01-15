Penyelesaian telah selesai. Jika anda telah berjaya menyertai acara ini, pergi ke halaman Sejarah Ganjaran anda untuk menyemak butiran ganjaran anda dan lawati akaun spot anda untuk menyemak sama ada anda telah menerima token airdrop!

Contoh: Andaikan terdapat dua peserta, A dan B, dalam acara itu.

Lebih banyak token MX yang anda letakkan sebagai komitmen dalam acara itu dan lebih banyak jemputan sah yang anda berjaya jemput, lebih tinggi koefisien komitmen anda dan lebih besar bahagian ganjaran anda.

Verdax (VERDAX)

Maklumat Projek

--

Butiran Projek

Jumlah Jumlah Token 10,000,000,000 VERDAX Jenis Token ARB Jumlah Airdrops 50,000 USDT Alamat Kontrak https://arbiscan.io/token/0x888b4aa4bb9815ec7523f54e9f49c3a8bb1dc139 Bilangan undi 5 MX - 100,000 MX

Peraturan Acara

1. Setelah pengguna memenuhi kriteria penyertaan acara, mereka boleh meletakkan komitmen MX untuk memenangi airdrop percuma. 2. Pengguna mesti melengkapkan sekurang-kurangnya satu dagangan Niaga Hadapan (tiada sekatan pada pasangan dagangan atau jumlah) sebelum menyertai acara Kickstarter. 3. Sistem akan mengambil syot kilat bilangan pengguna jemputan yang sah (sah untuk 30 hari) dan mengemas kini peringkat pada hari berikutnya. Pengguna boleh menyemak koefisien peringkat akaun mereka pada halaman acara.

Mekanisme Komitmen

Pengguna boleh meletakkan komitmen berdasarkan kuantiti boleh komited maksimum. Komitmen yang berjaya hanya akan digunakan untuk pengiraan ganjaran dan tiada MX akan dibekukan.

Ganjaran Airdrop

Ganjaran Airdrop = Kuantiti komitmen sah semasa pengguna / Kuantiti komitmen sah semua pengguna * Jumlah hadiah terkumpul. Ganjaran akan diagihkan secara airdrop ke akaun spot pengguna selepas acara tamat.

Peringatan Risiko

1. Mungkin terdapat kecacatan dalam projek tertentu dari segi teknologi, operasi dan aspek lain. Sila ambil bahagian dengan berwaspada selepas memahami projek dengan sepenuhnya.

2. Harga projek yang anda undi mungkin mengalami turun naik yang ketara disebabkan oleh keadaan pasaran atau sebab lain yang serupa.

3. Anda mungkin tidak boleh menarik balik semua atau sebahagian daripada penyertaan anda dalam projek kerana teknologi asas projek atau sebab yang berkaitan dengan platform MEXC.

4. Jika seorang pengguna melabur lebih daripada 100,000 MX secara kumulatif melalui beberapa akaun, akaun-akaun yang berkaitan mungkin akan mencetuskan mekanisme kawalan risiko platform. Sila teruskan dengan berhati-hati.