Penyelesaian telah selesai. Jika anda telah berjaya menyertai acara ini, pergi ke halaman Sejarah Ganjaran anda untuk menyemak butiran ganjaran anda dan lawati akaun spot anda untuk menyemak sama ada anda telah menerima token airdrop!

Contoh: Andaikan terdapat dua peserta, A dan B, dalam acara itu.

Lebih banyak token MX yang anda letakkan sebagai komitmen dalam acara itu dan lebih banyak jemputan sah yang anda berjaya jemput, lebih tinggi koefisien komitmen anda dan lebih besar bahagian ganjaran anda.

Lunarbits (LUNARBITS)

Maklumat Projek

Lunarbits were launched on the SpaceX Falcon 9 in a private payload (Lunaprise Mission) curated by Lunarbits founders at Space Blue and now their twins are inscribed bitcoin ordinal runes token reward for the Space Blue artist ecosystem which includes artists from Justin Timberlake, KPop stars, Taylor Swift, professional athletes, and 222 content projects that reaches a fan base of over 2.5 billion worldwide, all whose memorabilia and music is now archived in the first museum on the moon and will be monetized to collectors and fans worldwide.

Butiran Projek

Jumlah Jumlah Token 222,222,222 LUNARBITS Jenis Token Mainnet Jumlah Airdrops 50,000 USDT Alamat Kontrak https://luminex.io/rune/LUNARBITS%E2%80%A2ON%E2%80%A2THE%E2%80%A2MOON Bilangan undi 5 MX - 100,000 MX

Peraturan Acara

1. Setelah pengguna memenuhi kriteria penyertaan acara, mereka boleh meletakkan komitmen MX untuk memenangi airdrop percuma. 2. Pengguna mesti melengkapkan sekurang-kurangnya satu dagangan Niaga Hadapan (tiada sekatan pada pasangan dagangan atau jumlah) sebelum menyertai acara Kickstarter. 3. Sistem akan mengambil syot kilat bilangan pengguna jemputan yang sah (sah untuk 30 hari) dan mengemas kini peringkat pada hari berikutnya. Pengguna boleh menyemak koefisien peringkat akaun mereka pada halaman acara.

Mekanisme Komitmen

Pengguna boleh meletakkan komitmen berdasarkan kuantiti boleh komited maksimum. Komitmen yang berjaya hanya akan digunakan untuk pengiraan ganjaran dan tiada MX akan dibekukan.

Ganjaran Airdrop

Ganjaran Airdrop = Kuantiti komitmen sah semasa pengguna / Kuantiti komitmen sah semua pengguna * Jumlah hadiah terkumpul. Ganjaran akan diagihkan secara airdrop ke akaun spot pengguna selepas acara tamat.

Peringatan Risiko

1. Mungkin terdapat kecacatan dalam projek tertentu dari segi teknologi, operasi dan aspek lain. Sila ambil bahagian dengan berwaspada selepas memahami projek dengan sepenuhnya.

2. Harga projek yang anda undi mungkin mengalami turun naik yang ketara disebabkan oleh keadaan pasaran atau sebab lain yang serupa.

3. Anda mungkin tidak boleh menarik balik semua atau sebahagian daripada penyertaan anda dalam projek kerana teknologi asas projek atau sebab yang berkaitan dengan platform MEXC.

4. Jika seorang pengguna melabur lebih daripada 100,000 MX secara kumulatif melalui beberapa akaun, akaun-akaun yang berkaitan mungkin akan mencetuskan mekanisme kawalan risiko platform. Sila teruskan dengan berhati-hati.